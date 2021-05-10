Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что государство "делает шаг возвращения к более нормальным темпам социальной и экономической деятельности".
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Внедряя протоколы здравоохранения, тестируя населения и ускоряя программу вакцинации, Кипр делает важный шаг к выходу из неопределенности,
– сказал медик.
Коронавирусные "паспорта безопасности"
С 10 мая на Кипре отменяется действие системы официального одобрения выхода людей из дома с помощью текстовых сообщений.
- Гражданам, желающим попасть в заведения гостеприимства, теперь нужно показать ковидный сертификат, который правительство назвало "паспортом безопасности".
- Получить его могут лица, которые имеют по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса или которые болели за последние шесть месяцев, или же имеют действительный 72-часовой отрицательный ПЦР или быстрый тест.
- Власти заявили, что этот "паспорт" – временная мера, которая будет применяться до 31 мая, чтобы помочь ускорить программу вакцинации на острове.
Тем не менее ночной комендантский час продолжит действовать с 23:00.
Ситуация с коронавирусом на Кипре: коротко
- По состоянию на 10 мая коронавирусом заболели почти 70 тысяч человек.
- Победить смертельную инфекцию смогли более 39 тысяч граждан.
- От осложнений COVID-19 умерли 336 пациентов.