В шаге от оранжевой зоны карантина: одна из областей Украины в опасности

Одна из областей страны по количеству новых случаев заболевания коронавирусом стремительно приближается к оранжевой зоне карантина. Она может "перескочить" даже желтый уровень эпидопасности.

Речь идет о Черновицкой области. Об этом сообщил глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.

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Сергей Осачук – глава Черновицкой ОГА "Каждый вечер мы информируем о стремительном росте количества нововыявленных случаев COVID-19 ... по темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к оранжевой зоне".

Напомним, что только Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций имеет полномочия определять зональность: переводить страну из зеленой в желтую, оранжевую, красную.

Впрочем, существует вероятность, что Черновицкая область по этим темпам может сразу перескочить через желтую и оказаться в оранжевой зоне.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Вместе с тем, глава ОГА напомнил об опасности штамма Дельта и призвал граждан вакцинироваться от коронавируса. Осачук также добавил: если регион все же выйдет из зеленой зоны, то учебные заведения смогут работать. Но при одном условии – от коронавируса полностью вакцинируют не меньше 80% работников конкретного учреждения.

Какие еще области не соответствуют нормам

Луганская и Одесская области уже 2 дня не отвечают зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него.

с COVID-19 или подозрением на него. В Черновицкие области показатель уровня заболеваемости превышает 147 (при норме меньше чем 75 на 100 тысяч населения). За ней Луганская область с показателем 132, дальше Киев и Херсонская область – 104 и 83 соответственно.

Ситуация с COVID-19: статистика

Сейчас вся территория Украины находится в так называемой зеленой зоне эпидемиологической опасности. Если в одном регионе установят красный уровень, то вся остальная территория автоматически возвращается в желтую зону.

Источник: Минздрав

По состоянию на 3 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2 693 случая коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 826 пациентов с осложненными симптомами коронавируса. Умерли в результате болезни 45 пациентов. В то же время выздоровели 1 112 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине 2 293 541 подтвержденный случай заболевания. Выздоровели 2 210 866 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 53 922 жителя страны.

Текст публикации главы Черновицкой ОГА:

Буковина находится в шаге от оранжевой зоны эпидемической опасности. Призываю тех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно быстрее, а для удобства еще и подтянуть сертификат о вакцинации в приложении Дия.