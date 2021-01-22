Бизнесмен, основатель корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс сделал первую прививку против коронавируса. Поскольку ему 65 лет, он входит в группу риска.

Несмотря на все теории заговора и переживания сторонников конспирологии, 65-летний Билл Гейтс таки получил первую дозу вакцины против коронавируса. Соответствующим фото он поделился на своей личной странице в твиттере.

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В штате Вашингтон 65-летний Гейтс входит в группу риска, которую необходимо привить во время первого этапа распределения вакцин.

На этой неделе миллиардеру ввели первую дозу препарата. И несмотря на то, что на фото он в маске, Гейтс выглядит счастливым. Он поделился, что после прививки чувствует себя прекрасно.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

В своем "твите" он поблагодарил всех ученых, участников судебных процессов, регуляторные органы и медицинских работников, которые помогают человечеству в борьбе с пандемией. Но забыл поблагодарить самого себя – Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил сотни миллионов долларов на борьбу с распространением инфекции.

Билл Гейтс и вакцинация: как из благотворителя сделали антагониста

Билл Гейтс является защитником глобально скоординированной реакции на пандемию еще с первых дней кризиса.

Как сторонник доказательной науки, Гейтс предупреждал о возможности вспышки новой болезни еще несколько лет назад, из-за чего в начале пандемии буквально стал жертвой травли со стороны теоретиков.

Теория о "чипизации", согласно которой основатель Microsoft якобы искусственно создал коронавирус и хочет подчинить себе все человечество путем вакцинации, дезинформировала значительную часть мирового населения. Из-за чего серьезно повлияла на снижение уровня доверия к вакцинации. Только в США в эту теорию заговора поверила почти треть граждан.

К слову, некоторые российские СМИ писали, что организация Билла Гейтса якобы уже начала чиповать людей в Украине. И да, большинство фейковых новостей о вакцинации вытекало именно из России.



Российский фейк об Украине и чипировании / Скриншот статьи соответствующего издания

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