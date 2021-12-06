Новости о коронавирусе в Украине 6 декабря
Статистика заболеваемости
Источник: Минздрав
В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом 4 478 человек, среди них 429 детей и 52 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировали 1 660 пациентов с COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 239 больных. Выздоровели – 9 082 человека.
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Темпы тестирований
За сутки осуществили 29 702 теста, в том числе:
- методом ПЦР – 13 419;
- методом ИФА – 2 227;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 056.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 704;
- Винницкая область – 205;
- Волынская область – 212;
- Днепропетровская область – 133;
- Донецкая область – 290;
- Житомирская область – 296;
- Закарпатская область – 60;
- Запорожская область – 221;
- Ивано-Франковская область – 81;
- Киевская область – 202;
- Кировоградская область – 117;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 214;
- Николаевская область – 203;
- Одесская область – 178;
- Полтавская область – 218;
- Ровненская область – -96;
- Сумская область – 99;
- Тернопольская область – 123;
- Харьковская область – 214;
- Херсонская область – 20;
- Хмельницкая область – 80;
- Черкасская область – 278;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 125.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
За воскресенье, 5 декабря, прививки против коронавируса получили еще 70 797 людей. В частности, первую дозу получили 27 161 человек, вторую дозу – 43 636 человек, они завершили иммунизацию.
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Прививки проводили 472 мобильных бригады по иммунизации, 2 926 пункта прививки и 473 центра вакцинации населения.
В целом за неделю с 29 ноября до 5 декабря в Украине сделали примерно 1,3 миллиона прививок от COVID-19.
Общие темпы вакцинации против COVID-19
С начала вакцинальной кампании в Украине привились против коронавируса 13 753 066 людей:
- из них получили первую дозу – 13 753 064 человека,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 людей.
В общем проведена 25 559 141 прививка.
Какие вакцины использовали
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 517 114,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 756 357,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 371 938.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
Минздрав обновил карантинные зоны
Источник: Минздрав
По состоянию на утро, 6 декабря, в Украине расширили желтую зону адаптивного карантина. В нее вошла Закарпатская область, так, в списке стало 5 областей: Тернопольская, Кировоградская, Черниговская, Харьковская и Закарпатская области. Между тем в оранжевой зоне осталась только Полтавская область.
Новая мошенническая схема с выплатами за вакцинацию
Источник: 24 канал
В Минздраве сообщили о новой мошеннической схеме с выплатами за вакцинацию. Так, украинцам рассылают сообщения от имени Минздрава с просьбой предоставить реквизиты карты якобы для "выплат" за вакцинацию. Глава Минздрава Виктор Ляшко предупредил во время брифинга, что ведомство такую информацию украинцам не рассылало!
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Новости о коронавирусе в мире 5 декабря
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 6 декабря в мире обнаружили свыше 265,9 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,2 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.
В Бразилии младенцев ошибочно вакцинировали против COVID-19
Источник: CNN Brazil
В Бразилии двоим младенцам ошибочно сделали прививку препаратом Pfizer. У детей появились тяжелые симптомы после инъекции, их немедленно госпитализировали.
Что известно о побочных реакциях на PfizerСогласно данным Института Джона Хопкинса, симптомы после получения прививки детьми похожи на те, которые могут возникнуть у взрослых: боль в месте инъекции, усталость. Также возможны головная боль, ломота в мышцах или суставах и даже лихорадка и озноб. Эти побочные эффекты обычно временные и проходят в течение 48 часов. Однако реакции младенцев на вакцину не изучены.
Вспышка коронавируса на борту лайнера
Источник: Associated Press
На американском круизном лайнере Norwegian Cruise Line вспыхнул COVID-19. Включая экипаж, на борту лайнера находятся более 3 200 человек. Известно, что на борту корабля коронавирус подтвердили у 10 человек. На судне объявили карантин и изоляцию в соответствии с протоколами.
В России официально подтвердили два случая инфицирования Омикроном
Источник: Интерфакс
В России обнаружили пациентов, которые инфицированы штаммом коронавируса Омикрон. По состоянию на 6 декабря там официально подтвердили уже 2 таких случая.
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Президента Бразилии будут судить
Источник: BBC
Верховный суд Бразилии открыл производство в отношении президента страны Жаира Болсонару. Все потому, что политик распространял фейки о вакцинации против коронавируса. Поводом для открытия производства стал брифинг президента за 24 октября. Тогда Болсонару предположил, что "у полностью вакцинированных от COVID-19 людей СПИД развивается гораздо быстрее, чем ожидалось".
Исследования коронавируса
Фактор, который влияет на эффективность вакцин
Источник: CU Medicine
Ученые обнаружили, что микробы в нашем кишечнике регулируют иммунитет и влияют на тяжесть течения COVID-19. Более того, состав микробиоты напрямую связан с уровнем антител после вакцинации против коронавируса.
Миокардит после вакцинации от коронавируса
Источник: American Heart Association
Миокардит – редкое, но серьезное заболевание, которое вызывает воспаление сердечной мышцы. Чаще всего он возникает вследствие инфекции или воспаления, вызванного вирусом. Согласно новому исследованию, у большинства молодых людей в возрасте до 21 года, у которых развилось подозрение на миокардит после COVID-вакцинации, были легкие симптомы. И они быстро миновали.