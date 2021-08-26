На Буковине статистика наихудшая
Руководитель Центра экономики Здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко рассказал во время брифинга 26 августа, что в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом составляет 83 человека на 100 тысяч населения.
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Критическим регионом сейчас является Черновицкая область. Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах. В частности, больше трети COVID-коек с кислородом заняты в этом регионе,
– отметил Ганиченко.
Уровень госпитализаций в регионе
В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализаций – 23,9 на 100 тысяч населения, а загруженность коек с кислородом – 36%.
Шесть регионов с отрицательной динамикой
Также в KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%. Речь идет о:
- Донецкой,
- Запорожской,
- Сумской,
- Тернопольской,
- Черновицкой,
- Черниговской областях.
Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением. Так как по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем,
– добавил Ганиченко.
Актуальная статистика COVID-19 в Украине
- За минувшие сутки, 25 августа, в Украине обнаружили 1 581 новый случай инфицирования SARS-CoV-2. В больницы госпитализировали 464 человека, от осложнений коронавируса умерли 45 пациентов.
- За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 2 278 171 человек. Побороли недуг – 2 203 429 человек.
- К сожалению, жертвами коронавируса стали 53 566 украинцев.
- Что касается вакцинации против COVID-19, то по состоянию на 26 августа со старта вакцинации, 24 февраля, в стране проведено 8 462 610 прививок.