На Буковине статистика наихудшая

Руководитель Центра экономики Здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко рассказал во время брифинга 26 августа, что в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом составляет 83 человека на 100 тысяч населения.

К теме Это еще не вспышка, – в KSE ответили, чего ждать от COVID-19 в Украине

Критическим регионом сейчас является Черновицкая область. Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах. В частности, больше трети COVID-коек с кислородом заняты в этом регионе,
– отметил Ганиченко.

Уровень госпитализаций в регионе

В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализаций – 23,9 на 100 тысяч населения, а загруженность коек с кислородом – 36%.

Шесть регионов с отрицательной динамикой

Также в KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%. Речь идет о:

  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Сумской,
  • Тернопольской,
  • Черновицкой,
  • Черниговской областях.

Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением. Так как по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем,
– добавил Ганиченко.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

  • За минувшие сутки, 25 августа, в Украине обнаружили 1 581 новый случай инфицирования SARS-CoV-2. В больницы госпитализировали 464 человека, от осложнений коронавируса умерли 45 пациентов.
  • За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 2 278 171 человек. Побороли недуг – 2 203 429 человек.
  • К сожалению, жертвами коронавируса стали 53 566 украинцев.
  • Что касается вакцинации против COVID-19, то по состоянию на 26 августа со старта вакцинации, 24 февраля, в стране проведено 8 462 610 прививок.