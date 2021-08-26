На Буковине статистика наихудшая

Руководитель Центра экономики Здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко рассказал во время брифинга 26 августа, что в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом составляет 83 человека на 100 тысяч населения.

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Критическим регионом сейчас является Черновицкая область. Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах. В частности, больше трети COVID-коек с кислородом заняты в этом регионе,

– отметил Ганиченко.

Уровень госпитализаций в регионе

В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализаций – 23,9 на 100 тысяч населения, а загруженность коек с кислородом – 36%.

Шесть регионов с отрицательной динамикой

Также в KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%. Речь идет о:

Донецкой,

Запорожской,

Сумской,

Тернопольской,

Черновицкой,

Черниговской областях.

Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением. Так как по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем,

– добавил Ганиченко.

Обратите внимание! В KSE также считают, что пока взрывного роста заболеваемости коронавирусом в Украине нет. Он происходит довольно умеренными темпами – 10-15%.



В то же время вспышка заболеваемости возможна каждый день, начиная с сегодняшнего. В частности, в эфире 24 канала Юрий Ганиченко заявил, что Украина может выйти из зеленой зоны уже через 2 – 3 недели.

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