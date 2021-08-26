В шести регионах ситуация с COVID-19 осложнилась, – KSE

В Украине в шести регионах фиксируют высокие показатели госпитализаций больных коронавирусом. Наихудшую динамику демонстрирует Черновицкая область.

На Буковине статистика наихудшая

Руководитель Центра экономики Здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко рассказал во время брифинга 26 августа, что в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом составляет 83 человека на 100 тысяч населения.

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Критическим регионом сейчас является Черновицкая область. Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах. В частности, больше трети COVID-коек с кислородом заняты в этом регионе,

– отметил Ганиченко.

Уровень госпитализаций в регионе

В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализаций – 23,9 на 100 тысяч населения, а загруженность коек с кислородом – 36%.

Шесть регионов с отрицательной динамикой

Также в KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%. Речь идет о:

Донецкой,

Запорожской,

Сумской,

Тернопольской,

Черновицкой,

Черниговской областях.

Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением. Так как по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем,

– добавил Ганиченко.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, 25 августа, в Украине обнаружили 1 581 новый случай инфицирования SARS-CoV-2. В больницы госпитализировали 464 человека, от осложнений коронавируса умерли 45 пациентов.

За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 2 278 171 человек. Побороли недуг – 2 203 429 человек.

К сожалению, жертвами коронавируса стали 53 566 украинцев.

Что касается вакцинации против COVID-19, то по состоянию на 26 августа со старта вакцинации, 24 февраля, в стране проведено 8 462 610 прививок.