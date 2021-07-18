Это уже шестой за неделю рекорд на полуострове по приросту инфицированных. Об этом рассказал так называемый председатель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.
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Он сообщил, что из общего количества больных 289 обнаружили при обращении за медицинской помощью, а 107 – среди контактных с зарегистрированными случаями. Еще 13 больных приехали из-за рубежа.
На протяжении 17 июля все лаборатории, осуществляющие исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 6466 жителей оккупированного Крыма. 161 пациента выписали.
Карантинные ограничения в оккупированном Крыму:
- От 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса в оккупированном Крыму действует режим повышенной готовности.
- В настоящее время под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, а кинотеатры, музеи и рестораны могут работать только с неполной загрузкой.