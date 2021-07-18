Это уже шестой за неделю рекорд на полуострове по приросту инфицированных. Об этом рассказал так называемый председатель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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Он сообщил, что из общего количества больных 289 обнаружили при обращении за медицинской помощью, а 107 – среди контактных с зарегистрированными случаями. Еще 13 больных приехали из-за рубежа.

На протяжении 17 июля все лаборатории, осуществляющие исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 6466 жителей оккупированного Крыма. 161 пациента выписали.

С начала пандемии: на полуострове обнаружили более 55 тысяч больных коронавирусом,

более 1,6 тысячи из них умерли, но 47 тысяч уже преодолели болезнь.

прививки против коронавируса сделали 380 тысяч жителей полуострова.

Карантинные ограничения в оккупированном Крыму: