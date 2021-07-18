В шестой раз за неделю: в оккупированном Крыму снова рекордное количество больных COVID-19

В течение 17 июля в оккупированном Крыму зарегистрировали 409 случаев заражения коронавирусом. это самое большое количество с начала пандемии.

Это уже шестой за неделю рекорд на полуострове по приросту инфицированных. Об этом рассказал так называемый председатель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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Он сообщил, что из общего количества больных 289 обнаружили при обращении за медицинской помощью, а 107 – среди контактных с зарегистрированными случаями. Еще 13 больных приехали из-за рубежа.

На протяжении 17 июля все лаборатории, осуществляющие исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 6466 жителей оккупированного Крыма. 161 пациента выписали.

на полуострове обнаружили более 55 тысяч больных коронавирусом,

более 1,6 тысячи из них умерли, но 47 тысяч уже преодолели болезнь.

прививки против коронавируса сделали 380 тысяч жителей полуострова.

Карантинные ограничения в оккупированном Крыму: