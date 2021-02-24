Ще 2 області розпочали вакцинацію проти коронавірусу: деталі та відео
Вакцинація стартувала у Вінницькій та Чернігівській областях: першими щеплення від COVID-19 отримали заввідділення і лікар мобільної бригади.
Як розпочали вакцинацію у Вінницькій області
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов розповів, що перше щеплення в регіоні отримала лікар мобільної бригади.
Загалом у кабінет щеплення Вінницького регіонального гепатологічного центру сьогодні вакцину отримали 14 медиків. Всього в регіон доставили 17,8 тисяч доз вакцини від AstraZeneca.
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Вакцинація в Чернігівській області
У Чернігівській області першим вакцинували завідувача загальносоматичного відділення обласної лікарні Ігоря Кузіна. За його словами, робити щеплення було не страшно.
В регіон доставили 6,8 тисячі доз препарату. Вакцинацію розпочали з обласної лікарні.
Які області попередньо повідомили про старт вакцинації проти COVID-19
- Вакцинацію проти коронавірусу в Україні розпочали з Черкас, станом на 15 годину в області імунізували 30 медиків. Першим українцем, який отримав щеплення став Горенко Євген Васильович – лікар реаніматолог, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.
- Про старт імунізації медиків заявила також Київщина, вакцинація в області розпочалася з Броварів — вакцинували лікарку дорослого інфекційного відділення Тетяну Шульженко.
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