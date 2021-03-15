Іспанія, Словенія, Португалія та Кіпр оголосили, що тимчасово припинили застосування вакцини AstraZeneca. ВООЗ наголосила, що це поки запобіжний захід до завершення розслідування.

Іспанія тимчасово відмовилась від AstraZeneca

В повідомленні Financial Post йдеться про те, що міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Діас зазначила, що в країні зареєстрували "рідкісні випадки побічних реакцій на вакцину, яких дуже мало, але вони є дуже значними та спонукали Іспанію приєднатися до інших країн, які обрали це запобіжне призупинення.

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В Португалії та Словенії аналогічне рішення назвали теж запобіжним.

Джерело: liberation та expresso.pt

Зокрема, міністр охорони здоров'я Словенії Янез Поклукар заявив, що "прийняв рішення тимчасово припинити" використання вакцини AstraZeneca, щоб забезпечити якомога найвищий рівень безпеки для співгромадян.

Міністерство охорони здоров'я Кіпру оголосило, що призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca до висновку Європейського агентства з лікарських засобів.

Водночас ВООЗ наголосила саме на запобіжному характері тимчасової відмови від використання вакцини AstraZeneca.

ВООЗ відомо, що кілька країн Європейського Союзу припинили використання партії вакцини AstraZeneca, що розповсюджується в ЄС, на основі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у людей, які отримували вакцину з цієї конкретної партії. Це було здійснено як запобіжний захід, поки не завершиться повне розслідування,

– йдеться в повідомленні ВООЗ.

Що відомо про призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca

Сьогодні, 15 березня по тимчасове припинення використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca заявила Німеччина.

Слідом таку ж заяву зробили міністерства охорони здоров'я Італії та Франції.

Раніше призупинили вакцинацію AstraZeneca 8 європейських країн – Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія.