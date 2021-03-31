На доручення прем’єр-міністра України планують розгорнути ще один мобільний госпіталь для прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Він буде розташований у Славуті, Хмельницька область.

Уряд планує встановити мобільний шпиталь на території Славутської міської лікарні, заявив міський голова міста Василь Сидор.

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Він пояснив, що це буде автономний госпіталь на 120 місць, а до ліжок буде підведений кисень і встановлено спеціальне обладнання для надання медичної допомоги COVID-пацієнтів.

Облаштування здійснюватиме ДСНС України спільно з органами місцевого самоврядування Славутської міської територіальної громади. На розгортання госпіталю кошти виділяються з державного бюджету,

– пояснив Сидор.

Мобільний госпіталь планують встановити до кінця тижня, орієнтовно 2-3 березня.

Міський голова також зазначив, що ще є місця для хворих на коронавірус у стаціонарних закладах охорони здоров'я. У місті також не має проблем з кисневим забезпеченням, адже уряд додатково закупив кисневі концентратори.

"Розгортання госпіталю – це так би сказати перестраховка. Славутські лікарні наразі заповнені на 70-75 відсотків", – додав він.

Що відомо про мобільні госпіталі в Україні

Перший мобільний госпіталь розгорнули на Прикарпатті у лютому 2021 року. Він складається з декількох модулів та має 120 ліжкомісць, а також укомплектований необхідним медичним обладнання.

Головний санітарний Ліктор Ляшко розповів, що дням було обговорення питання обміну досвідом розгортання та експлуатації мобільного шпиталю вперше в умовах реагування на біологічні загрози.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Епідеміологічна ситуація

Інформація взята з фейсбук-сторінки Максима Степанова

Станом на 31 березня в Україні виявили 11 226 нових випадків коронавірусу за добу. Серед них є 491 дитина та 335 медиків. Крім того, 5 558 людей госпіталізували. За добу, на жаль, виявили 407 летальних випадків. Це найбільше від початку пандемії. Щоправда, 6 405 хворих одужали.

Найбільше підтверджених випадків за добу зареєстрували у Києві – 1 100, Одеській області – 1 012, Харківській – 906, Львівській – 833 та Запорізькій – 737.