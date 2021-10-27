Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко дал рекомендации тем, кто не сделал вовремя прививку второй дозой вакцины против коронавируса.

По его словам, если это произошло, нужно при первой возможности обратиться в пункт прививки или центр вакцинации, чтобы получить полный курс и гарантированную защиту против COVID-19.

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Интервал между дозами

Ляшко подчеркнул, что это будет завершением курса прививки. Не нужно начинать курс вакцинации сначала. Для вакцин, используемых в Украине, предусмотрены две прививки с соответствующим интервалом:

Pfizer – через 21 день,

Coronavac – через 14-28 дней,

AstraZeneca – между 4 и 12 неделей.

Виктор Ляшко “Отмечу, что делать прививки раньше или позже определенных производителем сроков желательно только в случае крайней необходимости. Поэтому, пожалуйста, планируйте свое время ответственно”.

Вакцинация в Украине: коротко

По информации Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привили 9 363 493 человека.

Получили одну дозу – 9 363 491 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности провели 16 501 573 прививки.

В Минздраве в очередной раз отмечают, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. К примеру, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Привитые люди могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.

Кроме того, вакцинация – это единственный способ избежать полного локдауна.



Привилегии для вакцинированных / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала