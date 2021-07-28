Шизофрения и подростки: какие ранние признаки указывают на развитие болезни в зрелом возрасте

Шизофрению часто диагностируют во взрослом возрасте, как правило, с конца подросткового возраста до начала 40-летнего возраста. Однако могут существовать ранние признаки, которые могли бы помочь предсказать развитие этого недуга в зрелые годы.

Так, специалистам удалось определить, какие ранние индикаторы, проявляющиеся в подростковом возрасте, указывают на высокий риск развития шизофрении. О них говорится в новом исследовании Бингемтонского университета.

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Какие признаки выяснили исследователи

Ученые исследовали развитие психотических симптомов у 191 добровольцев. Все они не имели в анамнезе (во всех сведениях о пациенте) психозов. Первое обследование проведено еще в молодом возрасте – когда участникам было по 17 – 18 лет. Во второй раз их обследовали, когда им было примерно 35 лет.

Так, обнаружили, что тонкие нарушения восприятия в подростковом возрасте являются индикаторами развития галлюцинаций, бреда и, в некоторых случаях, психоза в более позднем возрасте. Эти ранние так называемые искажения восприятия включали, в частности:

обостренное восприятие звука или цвета;

неуверенность в пределах своего тела;

ощущение, что мир вокруг них наклоняется, и аналогичные переживания.

Обнаружили, что подростки, у которых на момент обследования отсутствовали какие-либо другие признаки психических расстройств, но зафиксированы эти тонкие нарушения в восприятии, значительно чаще других страдали от появления галлюцинаций и других психотических симптомов в зрелом возрасте,

– сообщил доктор Марк Ленценвегер.

Это исследование поможет разработать диагностические методики, которые с высокой вероятностью смогут выявлять повышенный риск развития шизофрении у пациентов еще в подростковом возрасте.

Влияет ли тревога и депрессия

Он добавил, что тревога и депрессия никак не фигурируют и не влияют на развитие психотических симптомов в среднем возрасте.

Впрочем, точные причины развития шизофрении по большей части – неизвестны. Очевидно лишь, что важную роль в патогенезе этого расстройства играют генетические факторы. В общем, шизофрения может проявляться от 16 до 40 лет.