В школах Новой Зеландии начнут бесплатно предоставлять средства интимной гигиены
Все школы Новой Зеландии начнут предлагать бесплатные средства интимной гигиены, которые необходимы во время менструации.
Источник:BBC
Власти обеспокоены тем, что некоторые студентки пропускают занятия, поскольку не могут себе позволить такие средства, как тампоны и гигиенические прокладки.
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Предоставление бесплатных гигиенических товаров в школе на период менструации – это один из способов правительства непосредственно преодолеть бедность, способствовать увеличению посещаемости школы и положительно влиять на благосостояние детей,
– заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.
Это решение приняли после результатов пилотного проекта прошлого года, когда в 15 школах Новой Зеландии уже предлагали бесплатные гигиенические изделия.
Министр по делам женщин и заместитель министра образования Ян Тиннети сообщила, что пилотная программа выявила то, перед какими трудностями встают школьники во время менструации. Так, девушки часто бывают расстроены, испытывают стигматизацию, дискомфорт, а также то, что не знают, какие есть гигиенические средства, где их брать и как ими пользоваться.
Страна потратит не менее 18 миллионов долларов до 2024 года, чтобы обеспечить школы средствами интимной гигиены. Напомним, Шотландия первой в мире сделала средства интимной гигиены бесплатными.
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