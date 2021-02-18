Все школы Новой Зеландии начнут предлагать бесплатные средства интимной гигиены, которые необходимы во время менструации.

Власти обеспокоены тем, что некоторые студентки пропускают занятия, поскольку не могут себе позволить такие средства, как тампоны и гигиенические прокладки.

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Предоставление бесплатных гигиенических товаров в школе на период менструации – это один из способов правительства непосредственно преодолеть бедность, способствовать увеличению посещаемости школы и положительно влиять на благосостояние детей,

– заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Это решение приняли после результатов пилотного проекта прошлого года, когда в 15 школах Новой Зеландии уже предлагали бесплатные гигиенические изделия.

Министр по делам женщин и заместитель министра образования Ян Тиннети сообщила, что пилотная программа выявила то, перед какими трудностями встают школьники во время менструации. Так, девушки часто бывают расстроены, испытывают стигматизацию, дискомфорт, а также то, что не знают, какие есть гигиенические средства, где их брать и как ими пользоваться.

Страна потратит не менее 18 миллионов долларов до 2024 года, чтобы обеспечить школы средствами интимной гигиены. Напомним, Шотландия первой в мире сделала средства интимной гигиены бесплатными.