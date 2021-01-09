Австрийские школы получат 5 миллионов наборов для тестирования на COVID-19. Будут проверять как учеников, так и учителей. Эти меры направлены на сдерживание распространения болезни.

Тесты пришлют уже с 18 января. Об этом на пресс-конференции заявил министр образования Хайнц Фассман, сообщает Vienna.at.

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Тестирование будет добровольным. Ученики и учителя смогут проверяться не реже одного раза в неделю.

Тестирование является правильным ответом для преодоление тяжелых месяцев, пока не вакцинируют все население,

– сказал Фассманн.

Родители младших школьников смогут тестировать своих детей дома, тогда как старших учеников будут проверять в школе. Для детей до 14 лет потребуется письменное согласие родителей.

Как это будет работать

Тестирование будет безболезненным: образец будут брать с носовой полости. Результат появится на передней панели в течение нескольких минут. Если результат положительный, об этом следует сообщить медицинские органы и провести ПЦР-тест.



Набор для тестирования / Фото АРА



Тесты для учеников / Фото АРА

Справка. За один такой набор министерство заплатило 2,7 евро.

Обучение в школах во время пандемии

Впрочем, пока непонятно, когда образовательные учреждения вернутся к привычному режиму в стране. Большинство школ перешли на дистанционное обучение с 7 по 15 января.