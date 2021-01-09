Школы в Австрии получат 5 миллионов тестов на COVID-19: детали
Австрийские школы получат 5 миллионов наборов для тестирования на COVID-19. Будут проверять как учеников, так и учителей. Эти меры направлены на сдерживание распространения болезни.
Тесты пришлют уже с 18 января. Об этом на пресс-конференции заявил министр образования Хайнц Фассман, сообщает Vienna.at.
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Тестирование будет добровольным. Ученики и учителя смогут проверяться не реже одного раза в неделю.
Тестирование является правильным ответом для преодоление тяжелых месяцев, пока не вакцинируют все население,
– сказал Фассманн.
Родители младших школьников смогут тестировать своих детей дома, тогда как старших учеников будут проверять в школе. Для детей до 14 лет потребуется письменное согласие родителей.
Как это будет работать
Тестирование будет безболезненным: образец будут брать с носовой полости. Результат появится на передней панели в течение нескольких минут. Если результат положительный, об этом следует сообщить медицинские органы и провести ПЦР-тест.
Набор для тестирования / Фото АРА
Тесты для учеников / Фото АРА
Обучение в школах во время пандемии
Впрочем, пока непонятно, когда образовательные учреждения вернутся к привычному режиму в стране. Большинство школ перешли на дистанционное обучение с 7 по 15 января.
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