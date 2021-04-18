Денис Шмыгаль заявил, что прививки вакциной Pfizer по всей Украине будут проводить с 19 апреля. Однако в Киевской области первые уколы от коронавируса можно получить уже 18 апреля.

Премьер-министр отметил, что эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем – спасатели и пограничники.

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Прививки вакциной Pfizer начинают делать уже сегодня в Киевской области, а уже завтра ее будут использовать по всей Украине,

– сообщил глава правительства.

Он также отметил, что параллельно уже делают прививки вакциной CoronaVac, которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, принимающих участие в организации ВНО.

Совместимость COVID-паспортов с ЕС

По поручению Дениса Шмыгаля, вице-премьер Ольга Стефанишин во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Йоуровой договорилась о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19.

Глава правительства объяснил, что Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

Обратите внимание! Совместимость украинского и европейского сертификата даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе.

Pfizer в Украине: что известно

Первая партия вакцины Pfizer-BioNTech в размере 117 тысяч доз прибыла в Украину 16 апреля. Эту партию поставили бесплатно в рамках инициативы COVAX.

Лекарства в регионы доставили в специальных боксах, которые поддерживают температуру до минус 80 градусов в течение 30 суток.

Первыми прививки получат пациенты психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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