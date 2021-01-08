Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил письмо в Еврокомиссию. Он попросил помочь Украине с получением вакцины от COVID-19.

Такую информацию подтвердила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко. Об этом сообщила "Европейская правда".

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Шмыгаль попросил помощи

По ее словам, премьер-министр действительно обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с официальным письмом о содействии раннему доступу украинцев к вакцинации.

Речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX,

– отметила Куришко.

Что известно о письме

Информацию о письме Шмыгаля в Брюссель распространил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Джозвяк.

PM of #Ukraine has written to the Commission to get help with #CovidVaccine: "The extremely high global demand & purchase conditions for the vaccines make our negotiating positions incomparable to EU’s" & note that Ukr won't get vaccine earlier than in March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 8, 2021

Ранее 13 стран Европейского Союза обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства, в частности Украине, в получении вакцины от COVID-19.

В конце 2020 года заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса.

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