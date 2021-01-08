Шмыгаль просит Еврокомиссию помочь Украине с вакциной
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил письмо в Еврокомиссию. Он попросил помочь Украине с получением вакцины от COVID-19.
Такую информацию подтвердила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко. Об этом сообщила "Европейская правда".
Актуально Вероятная контрабанда вакцины для топ-политиков: СБУ открыла дело
Шмыгаль попросил помощи
По ее словам, премьер-министр действительно обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с официальным письмом о содействии раннему доступу украинцев к вакцинации.
Речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX,
– отметила Куришко.
Что известно о письме
Информацию о письме Шмыгаля в Брюссель распространил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Джозвяк.
Ранее 13 стран Европейского Союза обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства, в частности Украине, в получении вакцины от COVID-19.
В конце 2020 года заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса.
Вакцинация в Украине: коротко
- Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время.
- Украина ожидает первых поставок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.
- По данным Офиса Президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.
Поделиться новостью