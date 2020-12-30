Шмыгаль рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от COVID-19 вакциной Sinovac
Денис Шмыгаль заявил, что вакцину от коронавируса Sinovac доставят в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Первую прививку сделают врачам и людям, которые находятся в группе риска.
Что сказал Шмыгаль
Вакцинацию населению проведут бесплатно. Об этом премьер-министр написал в своем телеграм-канале.
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Украина в максимально короткие сроки получит еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса, кроме тех 8 миллионов, которые предусмотрены глобальной инициативой COVAX,
– подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что правительство и Офис Президента продолжают активно вести переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.
Вакцина от Sinovac: что известно
- Вакцина Sinovac Biotech называется CoronaVac. Это инактивированный препарат, который хранится при температуре +2...+8 градусов.
- Это двухкомпонентная вакцина, поэтому прививку следует проводить дважды.
- В январе 2021 года компания планирует получить разрешение на применение препарата в Китае и других странах.
- В феврале препарат подадут на преквалификацию в ВОЗ.
- Турция тоже приняла решение о закупке вакцины против коронавируса Sinovac. Страна заключила соглашение на поставку 50 миллионов доз.
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