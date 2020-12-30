Денис Шмыгаль заявил, что вакцину от коронавируса Sinovac доставят в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Первую прививку сделают врачам и людям, которые находятся в группе риска.

Что сказал Шмыгаль

Вакцинацию населению проведут бесплатно. Об этом премьер-министр написал в своем телеграм-канале.

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Украина в максимально короткие сроки получит еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса, кроме тех 8 миллионов, которые предусмотрены глобальной инициативой COVAX,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что правительство и Офис Президента продолжают активно вести переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.

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