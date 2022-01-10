Согласно официальному сообщению, 50 жителей города Турбов Винницкой области посетили развлекательный комплекс в городе Летичев (Хмельницкая область). Среди них – 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет.

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Уже после посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления, в частности:

слезотечение;

кашель;

удушье разной степени тяжести.

Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице. После этого 13 детей отправили домой.

Однако еще 3 детей госпитализировали в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Дети могли отравиться испарениями хлора

Специалисты назвали предварительную причину отравления – превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где применяются вещества для дезинфекции (дети были в аквапарке с 08:30 до 16:30).

Информацию о случае отравления передали Хмельницкому центру контроля и профилактики болезней и Госпродпотребслужбе в Винницкой области. Они организуют дальнейшее совместное расследование.

В селе Мшана 5 января 4 человека отравились угарным газом. Среди пострадавших 2 ребенка 2019 и 2021 годов рождения.

Инцидент произошел в частном жилом доме. Сейчас дети находятся во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".

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