Польза шоколада

Ранее учёные обнаружили, что какао, основной ингредиент шоколада, полученный из семян растения какао, обладает полезными свойствами, которые могут быть полезны как для тела, так и для ума.

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В частности, чистое какао является очень питательным и мощным источником антиоксидантов, веществ, которые могут предотвратить или замедлить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами. Кроме того, было обнаружено, что какао помогает регулировать АД и предотвращает ухудшение когнитивных функций.

Свободные радикалы – это нестабильные и высокоактивные молекулы, производимые организмом при реакции на внешние раздражители, связанные со старением и болезнями.

Вред шоколаду

Несмотря на эти потенциально полезные свойства, не все плитки шоколада содержат только какао. В них также входят сахар, жиры и другие ингредиенты, вредные для организма. Таким образом, наиболее полезным типом шоколада является черный шоколад, содержащий высокий процент какао.

Новое исследование

Ученые из Университета медицинских наук Исфахана , недавно проведшие исследования на крысах, они исследовали влияние различных доз темного шоколада на синапсы (место контакта между нейронами) в определенной области мозга, известной как гиппокамп. Их выводы показывают, что потребление черного шоколада может благоприятно влиять на мозг людей, страдающих хроническим стрессом.

Хотя стресс вызывает мозговую дисфункцию, потребление черного шоколада оказывает положительное влияние на работу мозга. Текущее исследование изучало влияние различных диетических моделей на синаптическую потенцию и пластичность в области гиппокампа, а также на потребление пищи и массу тела у крыс, находящихся под хроническим стрессом,

– отметили ученые.

В целом эксперименты, проведенные этой командой исследователей, свидетельствуют, что систематическое употребление темного шоколада может устранить неблагоприятное влияние хронического стресса. Это будет оказывать благоприятное влияние как на память, так и на обучение.