В Шотландии двух альпинистов, спасенных на самой высокой горе Бен-Невис, оштрафовали за нарушение карантинных правил из-за пандемии коронавируса.

Источник: BBC

Как пишет издание, альпинисты проехали 161 километр от района Глазго, чтобы добраться до Бен-Невиса.

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Однако мужчины в субботу днем ​​попали в затруднительное положение в овраге. Так, их пришлось спасать вертолетом береговой охраны и членам местной горноспасательной команды. Спасательная операция длилась 90 минут.

Полиция Шотландии заявила, что мужчины не травмировались, но были оштрафованы за нарушение карантина. Сумма штрафа не сообщается.

Добавим, что на всей материковой Шотландии вместе с Западными островами действуют жесткие ограничения четвертого уровня. Люди могут покидать дом только с важной целью.

По состоянию на 1 февраля в Шотландии с начала пандемии 180 533 человека получили положительные результаты тестов на коронавирус. За минувшие сутки количество больных в стране увеличилось на 848 новых случаев.



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