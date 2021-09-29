В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовали статистику о том, как часто встречались "побочки" после третьего укола Pfizer и Moderna. Отметили, что локальные реакции встречались чаще, чем после второй дозы, но они были достаточно похожими.

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Исследование побочных эффектов

  • В исследовании принял участие 22 191 человек.
  • Участники получали бустерную дозу вакцины с 12 августа по 19 сентября 2021 года.
  • Из них 97,6% в третий раз привились вакциной того же производителя, что и первые два раза.
  • В среднем третью дозу люди получали через 182 дня после второй.

По данным, собранным с помощью мобильного приложения, оказалось, что самыми частыми побочными эффектами после бустерного прививки были:

  • боль в месте укола – 71%;
  • слабость – 56%;
  • головная боль – 43%.

Также 28% участников сообщали, что на следующий день после прививки не могли заниматься привычными делами, ведь плохо себя чувствовали. Еще 1,8% опрошенных были вынуждены обратиться к врачу, а 0,1% – легли в больницы.

Moderna и Pfizer: каковы результаты

При этом, у вакцинированных третьей дозой Moderna локальные побочные эффекты встречались чаще, чем после второй дозы – 84,7% и 83,5%.

Похожие результаты были у людей, вакцинированных Pfizer: после третьей дозы чаще встречались локальные побочные эффекты – 74,1% и 71,7%.

В целом в ведомстве пришли к выводу, что побочные реакции были легкими и с ними можно было справиться за несколько дней.

Третья доза вакцины против COVID-19

  • Главы ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее неодобрительно высказывался о вакцинации населения третьей дозой.
  • Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости также обнародовал рекомендации для стран Европейского союза, что массово прививки так называемой третьей или усиливающей дозой вакцины против COVID-19 делать не нужно.
  • Несмотря на это, президент США Джо Байден 27 сентября в третий раз вакцинировался против коронавируса COVID-19.