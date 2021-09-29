В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовали статистику о том, как часто встречались "побочки" после третьего укола Pfizer и Moderna. Отметили, что локальные реакции встречались чаще, чем после второй дозы, но они были достаточно похожими.

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Исследование побочных эффектов

В исследовании принял участие 22 191 человек.

Участники получали бустерную дозу вакцины с 12 августа по 19 сентября 2021 года.

Из них 97,6% в третий раз привились вакциной того же производителя, что и первые два раза.

В среднем третью дозу люди получали через 182 дня после второй.

Справка. В США третью дозу мРНК вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna начали вводить людям с ослабленным иммунитетом с 12 августа 2021 года.

По данным, собранным с помощью мобильного приложения, оказалось, что самыми частыми побочными эффектами после бустерного прививки были:

боль в месте укола – 71%;

слабость – 56%;

головная боль – 43%.

Также 28% участников сообщали, что на следующий день после прививки не могли заниматься привычными делами, ведь плохо себя чувствовали. Еще 1,8% опрошенных были вынуждены обратиться к врачу, а 0,1% – легли в больницы.

Moderna и Pfizer: каковы результаты

При этом, у вакцинированных третьей дозой Moderna локальные побочные эффекты встречались чаще, чем после второй дозы – 84,7% и 83,5%.

Похожие результаты были у людей, вакцинированных Pfizer: после третьей дозы чаще встречались локальные побочные эффекты – 74,1% и 71,7%.

В целом в ведомстве пришли к выводу, что побочные реакции были легкими и с ними можно было справиться за несколько дней.

Третья доза вакцины против COVID-19