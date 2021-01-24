Министр здравоохранения Шри-Ланки Пависра Ваньяраччи пропагандировала растительный сироп, который, якобы, обеспечивает иммунитет к коронавирусу, а впоследствии получила положительный результат на COVID-19.

Что известно о "шаманском" сиропе

Эти "лекарства" производит местный знахарь. Он заявил, что рецепт зелья якобы увидел в пророческом видении. В состав сиропа входят мед и мускатный орех.

Как пишет ВВС, впоследствии квалифицированные врачи опровергли чрезвычайные свойства сиропа, но в деревню, где живет знахарь, отправились тысячи людей, чтобы получить шаманский сироп.

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Министр считала, что сироп остановит эпидемию

Министр публично принимала сироп и рассказывала, что его употребление должно остановить распространение коронавируса. Она стала четвертым членом правительства Шри-Ланки, кто заболел коронавирусом. Ранее еще один министр, который употреблял сироп, также получил положительный тест на COVID-19.

После того, как Пависра Ваньяраччи получила положительный тест на коронавирус, ее попросили уйти на самоизоляцию. Также изолируются и люди, с которыми она контактировала в последнее время.

Справка: На Шри-Ланке выявили более 56 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 276 человек умерли. В последние месяцы количество больных растет.

К слову, Шри-Ланка – не единственная страна, власти которой прибегают к "альтернативным" лекарствам от коронавируса.

Ранее президент Мадагаскара Анри Радзуэлина пропагандировал травяную смесь, которая, по его словам, может предотвратить заболевание коронавирусом.