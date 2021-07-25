Первые случаи Дельты подтвердили во Львовской области: больные – из России и Великобритании

Штамм коронавируса Дельта уже добрался до Львовской области. По состоянию на 24 июля в регионе подтвердили не менее 3 первых случая.

Известно, что двое больных в пределах инкубационного периода находились в Великобритании, а еще оди – в России.

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Дельта на Львовщине: что еще известно

По словам директора департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемерис, на исследования в Центр общественного здоровья в Киеве направили 6 тестов ПЦР с подозрением. У трех пациентов подтвердили наличие штамма.

Все больные проходили стационарное лечение. Их состояние – с положительной динамикой. Двум из них – по 33 года, а третьему – 34.

В то же время главная санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко-Тимко напомнила, что дважды вакцинированные люди на 80% защищены от тяжелого протекания COVID-19, вызванного штаммом Дельта.

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Штамм коронавируса Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали более чем в 100 странах мира. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии, Великобритании, США и Германии.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

Первые случаи Дельты в Украине выявили в Ужгороде, впоследствии инфекция добралась до Киева . Всего было 8 случаев.

Из-за распространения вируса правительство по поручению СНБО планирует несколько усилить карантин.



Главное о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала