Штамм Дельта атакует Россию: в Москве и Петербурге рекордная смертность

В Москве и Петербурге второй день подряд фиксируют рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. А по стране зафиксировано рекордное количество случаев заражения с января 2021 года.

В Москве и Санкт-Петербурге второй день подряд фиксируют рекордное количество умерших вследствие коронавируса. 24 июня там сообщили о 92 и 99 смертей соответственно.

К теме 5 вещей, которые могут защитить нас от COVID-19

А за предыдущие сутки, 23 июня, в Москве зафиксировали 88 летальных случаев и еще 93 в Петербурге.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва находится почти на пике заболеваемости.

В целом в России на протяжении прошлых суток зарегистрировали 568 смертей от коронавируса и 20 182 новых случаев заражения – это максимальный показатель с января 2021 года.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 5 388 695 больных коронавирусом, 4 915 615 из которых уже выздоровели. Также в стране зарегистрировали 131 463 смерти в результате болезни.

К слову, сейчас в России интенсивно распространяется штамм коронавируса из Индии Дельта. Он значительно агрессивнее и заразнее чем предыдущие варианты SARS-CoV-2.

Что известно о штамме Дельта

Источник: The Lancet

Сейчас штамм Дельта зафиксировали в 92 странах мира. Он отнесен в перечень вызывающих "особое беспокойство".

Врачи утверждают, что пораженные штаммом Дельта вдвое чаще попадают в стационар, чем инфицированные штаммом Альфа (британским).

Основная опасность новой разновидности коронавируса в том, что он стал более агрессивным к молодежи в возрасте от 12 до 20 лет.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавируса.

23 июня этот штамм зафиксировали и в Украине. Дельту обнаружили у двух человек – это женщина 66 лет и ребенок 16 лет, которые недавно вернулись из России.