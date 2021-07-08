Доля инфицирований Дельта в обеих странах превышает 50%

Результаты исследования Института вирусологии имени Роберта Коха указывают, в Германии доля Дельты с конца июня составляет 59%. Ранее господствующим в регионе был штамм "Альфа", однако сейчас на него приходится лишь треть случаев.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в США доля штамма Дельта составляет 51,7%.

Заболеваемость коронавирусом в этих странах:

Источник: СНБО

Статистика COVID-19 в США: по состоянию на 8 июля в США официально сообщили о почти 34 миллионах инфицированных коронавирусом, жертвами недуга стали более 606 тысяч пациентов.

Статистика COVID-19 в Германии: сейчас в стране выявили более 3 миллионов больных COVID-19, от осложнений болезни умерли свыше 91 тысячи человек.

Что нужно знать о мутации Дельта

Сейчас в мире циркулирует новый опасный штамм ковида Дельта. Впервые его зафиксировали в Индии, но сейчас о случаях инфицирования им сообщают в более ста странах.

В связи с распространением штамма Дельта ВОЗ выдала рекомендации относительно того, как им не заразиться. Правда, те же самые, что и раньше, в частности, маски и социальная дистанция.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала