Скорость Дельты выросла в разы
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что один инфицированный вариантом коронавируса Дельта может в среднем заразить 5 – 8 человек.
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Игорь Кузин – главный санврач
“Стоит заметить, что мы столкнулись с Дельта штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, Альфа-штамм – распространялся не так быстро. Скорость распространения дельты возросла в разы"
Почти все случаи коронавируса в Украине – штамм Дельта
Игорь Кузин также рассказал, что в Минздраве отслеживают циркуляцию штамма. В частности принимают во внимание информацию из каждой области.
Мы видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются – это Дельта,
– добавил Кузин.
Симптомы Дельты отличаются
Главный санврач также пояснил, что клиника Дельты несколько другая, чем начальные симптомы коронавируса.
Однако, в Минздраве все еще ждут официальную позицию ВОЗ по симптоматике Дельты, а тогда сделают официальное, полное разъяснение.
Сейчас же стоит учитывать данные из других стран, где Дельта тоже доминирующий вариант. В частности, среди нетипичных симптомов там отмечали проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Игорь Кузин – главный санврач
“Мы видим из официальной информации от других стран, которые уже столкнулись с волной "Дельты" – они регистрировали небольшой процент атипичных симптомов. То есть не в 100% случаев дельта-варианта есть кишечные расстройства и тому подобное – это 5–7% от общего количества”.
Санврач отметил, что обычно течение коронавирусной болезни и дельта-штамма в частности начинается как обычная острая респираторная вирусная инфекция:
- насморк,
- слабость,
- повышение температуры тела.
В Минздраве в очередной раз напомнили, что у вакцинированных людей в случае инфицирования заболевание протекает проще и без типичных симптомов.
К слову, в Минздраве также изменили прогноз пика заболеваемости, теперь его ждут в ноябре. Однако, если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.
Статистика COVID-19 в Украине
Источник: Минздрав
- С начала пандемии официально зарегистрировали 2 395 404 случая коронавирусного заболевания.
- Жертвами коронавируса стали 55 720 жителей страны.
- На выходных заболеваемость традиционно снизилась. Так, со вчера зарегистрировали 3007 случаев инфицирования коронавирусом.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала