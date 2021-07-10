Штамм Дельта покоряет Россию: в стране очередной рекорд смертей от COVID-19

В России штамм Дельта ставит новые рекорды. Там за сутки умерло более 750 человек. Это более всего за все время пандемии коронавируса.

Рекорды по смертности удерживают Москва и Санкт-Петербург. Также они первые в стране по количеству новых заражений.

Читайте также Вслед за Дельтой: ученые обнаружили калифорнийский штамм, который сопротивляется вакцинам

За 9 июля в России выявили более 25,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас опасным недугом болеет более 426 тысяч россиян.

Низкий темп иммунизации в России

Способствует быстрому распространению коронавируса и хлипкая кампания вакцинации в России. С августа 2020 года, когда российские власти выдали срочное разрешение на использование вакцины "Спутник V", прививались лишь 20% россиян.

Низкие темпы иммунизации можно объяснить недоверием граждан к разработкам российских ученых, а также – коррумпированностью в Роспотребнадзоре, который выдает лицензии на применение медпрепаратов.

Коронавирус в мире: последние цифры

Россия – пятая в мире по количеству людей, которые переболели COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заболели почти 6 миллионов русских.

Всего в мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 186 миллионов человек. Умерли от коронавируса 4 миллиона граждан. Выздороветь смогли 170 миллионов больных. В перечне стран, где больше всего лиц инфицировалось есть:

США – первые по соответствующему показателю. Там с начала пандемии переболели 34 миллиона граждан;

– первые по соответствующему показателю. Там с начала пандемии переболели 34 миллиона граждан; вторая – Индия с более чем 30 миллионами больных;

с более чем 30 миллионами больных; третья – Бразилия, где обнаружили 19 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Что известно о штамме Дельта

Соответствующий штамм зафиксировали уже в более 100 странах мира.

Поскольку Дельта заразнее других штаммов коронавируса. Его внесли в список таких, которые вызывают "особое беспокойство".

Из-за распространения нового штамма, Украина с 5 июля обновила правила въезда на территорию государства.

Штамм коронавируса Дельта / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала