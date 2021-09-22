Штамм Дельта стал более приспособленным и вытеснил почти все другие варианты COVID-19 – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Дельта почти исключил три других варианта коронавируса, которые вызывают беспокойство. Их в обороте менее 1%.

По мнению экспертов организации, другие штаммы коронавируса "не приживаются".

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Мария Ван Керхове – руководитель ВОЗ по COVID-19 "Сейчас в обороте менее чем 1% каждого варианта с Альфа, Бета и Гамма. На самом деле это преимущественно Дельта по всему миру"

Она добавила, что Дельта "стал более приспособленным, он лучше передается и превосходит конкурентов, он заменяет другие циркулирующие вирусы".

Другие штаммы

В ВОЗ сообщили, что Дельта-штамм обнаружили в более чем 185 странах.

Кроме четырех вариантов, которые вызывают беспокойство, есть еще 5 вариантов, которые представляют интерес. Однако Ван Керхове сказала, что 3 из них – Эта, Йота и Каппа – сейчас переводят в группу штаммов, которые "находятся под наблюдением".

Это действительно связано с изменениями в обороте и тем, что эти варианты просто проигрывают штаммам, которые вызывают беспокойство. Они просто не приживаются,

– сказала она.

Что известно о штамме Дельта: коротко

Этот вариант коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре 2020 года в Индии.

В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех случаев COVID.

По данным НАН Украины, мощную новую волну заражения коронавирусом можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Самые распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала