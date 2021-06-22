Штамм "Дельта" – самая смертоносная версия вируса
Поэтому ВОЗ призывает богатые страны делиться вакцинами, а людей – скорее вакцинироваться. В частности, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Райан отметил необходимость защиты наиболее уязвимых групп.
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Мы должны защитить наиболее уязвимых людей, которые серьезно заболеют, будут госпитализированы и, возможно, умрут в случае инфицирования индийским штаммом вируса,
– отметил доктор Майк Райан.
Опасность всплеска индийского штамма высокая
Штамм "Дельта" становится доминантным во всем мире. Еще в прошлом месяце организация заявляла, что этот штамм вызывает беспокойство.
Исследования показывают, что "Дельта" примерно на 60% больее заразная, чем штамм "Альфа". Сейчас этот вариант распространился на 92 страны.
Эксперты считают, что поскольку вариант более "быстрый и приспособленный", он будет "находить" наиболее незащищенных людей лучше, чем предыдущие штаммы.
Темпы вакцинации – моральная катастрофа
Генеральный директор ВОЗ считает, что недостаточное количество вакцин в бедных странах – это моральная катастрофа глобального масштаба.
Напомним, сегодня в Офисе Президента сообщили, что Украина может ограничить въезд и выезд в те страны, где бушует штамм COVID-19 Delta.
По данным НАН, этот штамм коронавируса:
- в 1,6 раза заразнее, чем штамм Alfa,
- в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации,
- в 1,45 раза увеличивается риск реанимации при инфицировании.