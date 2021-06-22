Штамм "Дельта" унесет жизни наиболее уязвимых: заявление ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм коронавируса "Дельта" – самый быстрый и наиболее приспособленный штамм, который "унесет жизни уязвимых групп населения".

Штамм "Дельта" – самая смертоносная версия вируса

Поэтому ВОЗ призывает богатые страны делиться вакцинами, а людей – скорее вакцинироваться. В частности, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Райан отметил необходимость защиты наиболее уязвимых групп.

Актуально Как пандемия изменила мир – 5 вещей, которые останутся с нами навсегда

Мы должны защитить наиболее уязвимых людей, которые серьезно заболеют, будут госпитализированы и, возможно, умрут в случае инфицирования индийским штаммом вируса,

– отметил доктор Майк Райан.

Опасность всплеска индийского штамма высокая

Штамм "Дельта" становится доминантным во всем мире. Еще в прошлом месяце организация заявляла, что этот штамм вызывает беспокойство.

Исследования показывают, что "Дельта" примерно на 60% больее заразная, чем штамм "Альфа". Сейчас этот вариант распространился на 92 страны.

Эксперты считают, что поскольку вариант более "быстрый и приспособленный", он будет "находить" наиболее незащищенных людей лучше, чем предыдущие штаммы.

Темпы вакцинации – моральная катастрофа

Генеральный директор ВОЗ считает, что недостаточное количество вакцин в бедных странах – это моральная катастрофа глобального масштаба.

Напомним, сегодня в Офисе Президента сообщили, что Украина может ограничить въезд и выезд в те страны, где бушует штамм COVID-19 Delta.

По данным НАН, этот штамм коронавируса:

в 1,6 раза заразнее, чем штамм Alfa,

в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации,

в 1,45 раза увеличивается риск реанимации при инфицировании.