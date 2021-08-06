Штамм Дельта добрался до Днепропетровщины: зафиксирован в 2 районах
Источник:"Мост Днепр"
В Днепропетровской области зафиксировали первые 3 случая инфицированием штаммом коронавируса Дельта. Все они обнаружены в Соломенском районе и Никополе. Об этом сообщили в областном Лабораторный центре 6 августа.
Также там отметили, что в Украине постепенно ухудшается ситуация с заболеваемостью. В частности, количество заражений увеличивается и на территории области.
Заметьте И взрослые, и дети: в Тернопольской области обнаружили более полсотни больных штаммом "Дельта"
Штамм циркулирует на территории области
Всплеск заболеваемости в Днепропетровской области фиксируют в течение 3 последних недель. Это связывают с циркуляцией на территории области COVID-19 штамма "Дельта".
Об этом рассказала на пресс конференции заведующая отделом эпидемиологических исследований Лабораторного центра Днепропетровщины Елена Кузьменко. По ее словам, такую циркуляцию подтверждают лабораторные исследования.
В отличие от других штаммов, Delta характеризуется большей контагиозностью к госпитализации и реанимации, чаще болеют люди молодого возраста,
– добавила Кузьменко.
Сколько случаев штамма "Дельта" в Украине
- По состоянию на 5 августа в Украине зафиксировали 147 случаев инфицирования "Дельтой".
- Больше всего больных в Тернопольской области – 52 человека.
- Преимущественно штаммом "Дельта" в Украине болеют люди от 30 до 50 лет.
- Однако самому старшему из инфицированных 82 года, а младшему – 11.
- Большинство больных накануне приехали из-за рубежа.
- А именно из России, Великобритании, Польши, Турции или Кипра.