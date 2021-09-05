Агентство здравоохранения проанализировало медицинские записи по всей стране в период с 1 марта 2020 года по 14 августа 2021 года. В целом проанализированные случаи COVID-19 составляют около 10% населения США.

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Выводы исследования

Вакцинированные подростки примерно в 10 раз чаще попадали в больницы, чем не вакцинированные.

Еженедельная госпитализация детей в возрасте 0 – 17 лет была самой низкой в период с 12 июня по 3 июля (уровень 0,3 на 100 тысяч населения).

Педиатрическая госпитализация достигла своего рекордного пика (1,5 на 100 тысяч населения), за неделю накануне 9 января, когда в США вспыхнула волна коронавируса, вызванная Альфа-вариантом.

Согласно предварительным исследованиям, дети в возрасте 12 – 17 и 0 – 4 лет подвержены более высокому риску госпитализации COVID, чем дети в возрасте от 5 до 11 лет.

Разница после появления Дельта-штамма есть, но "не значимая"

После изучения 3 116 больничных записей за период до появления штамма Дельта и 164 записей после появления этого варианта ученые обнаружили, что процент детей с тяжелыми показателями болезни не сильно отличается.

В частности, процент госпитализированных пациентов, которые поступили в отделения интенсивной терапии, составил 26,5 до штамма Дельта и 23,2 после; процент использования аппаратов ИВЛ составил 6,1 до появления Дельты и 9,8 после; процент умерших составил 0,7 до появления Дельты и 1,8 после. Ученые заявили, что эти различия "не являются статистически значимыми".

Но для того, чтобы убедиться в своем выводе, исследователям нужно накопить больше данных о госпитализированных детях со штаммом коронавируса Дельта, так как пока что их достаточно много.