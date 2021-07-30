Штамм Дельта заразнее ветрянки и передается вакцинированными людьми

Заразность штамма Дельта можно сравнить с заразностью таких болезней, как ветрянка и корь, а переносить его могут как невакцинированные, так и полностью привитые от коронавируса люди.

Об этом говорится во внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США. Доктор Рошель П. Валенски, директор агентства, уже признала, что вакцинированные люди с вариантом Дельта переносят в носу и горле столько же вируса, сколько невакцинированные люди, и могут распространять его, хотя и реже.

Также на тему: Проверили, как изменилась память пациентов через 8 месяцев после легкого COVID-19

Заразнее ветрянки

Она добавила, что он передается так же легко, как корь и ветрянка – "это один из самых самых заразных вирусов среди известных". Если ранее заразность штамма Delta сравнивали с простудой, которая передается от одного человека в среднем двум другим, то сейчас ученые говорят, что новый штамм коронавируса заразнее ветрянки, которая передается от одного человека к 8 или 9.

Доктор Валенски назвала передачу от вакцинированных людей редким явлением, но другие ученые предположили, что это может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.

Неутешительные прогнозы

Внутренний документ дает более широкий и мрачный взгляд на этот штамм. Ближайший следующий шаг для агентства – "признать, что война изменилась".

Согласно одному из недавних исследований, количество вируса у человека, инфицированного штаммом Дельта, в тысячу раз больше, чем у людей, инфицированных исходной версией вируса.

В документе C.D.C. отмечается, что при заражении вариантом Delta количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных вариантом Alpha, который также очень заразен.

Рекомендации

Выводы предполагают, что людям со слабой иммунной системой следует носить маски даже в местах, где нет высокой вероятности передачи вируса. То же самое следует делать вакцинированным людям, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми людьми. Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализацию и смерть от COVID-19.