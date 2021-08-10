Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус отметил, что коронавирус "ближе, чем кажется" и очень коварен. И нельзя считать, что COVID-19 остался в прошлом.

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Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева по выявленным 10 случаям заражения штаммом возбудителя COVID-19 Дельта в Черниговской области. План действий обсужден и отработан во время областной комиссии ТЭБ и ЧС. Сейчас ситуация под контролем. Однако, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано. Очень рано,

– сообщил он.

Чаус призвал жителей региона к соблюдению социальной дистанции, масочного режима и здравого смысла. Он отметил, что вакцинация доступна абсолютно для каждого. В области работает 152 пункта прививки и 17 центров массовой вакцинации.

Почему штамм коронавируса Дельта опасен

В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех случаев COVID.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Самые распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1000 раз больше, чем была в инфицированных диким штаммом.

Как можно вакцинироваться? Прививку можно сделать в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где есть более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду.



Узнать адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала