Так, индийский вариант отличается от других штаммов высоким уровнем инфицирования и может снижать защиту от предыдущих инфекций до 60%. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые провели INSACOG, Имперский колледж Лондона и Копенгагенский университет в Дели.

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Специалисты проанализировали данные населения из индийского города Дели, у которых были антитела от COVID-19 во время четвертой волны коронавируса.

Во время исследования в очередной раз подтвердилось, что штамм Дельта устойчивее и заразнее чем другие варианты коронавируса. За 2 недели распространение мутации привело к росту заболеваемости в городе в 10 раз – с примерно 2 500 до 25 тысяч ежедневных случаев в течение двух недель.

Но ученые обнаружили еще одно негативное последствие – снижение иммунитета

Во время модельных исследований оказалось, что штамм коронавируса Дельта способен частично уклоняться от иммунитета, обусловленного предыдущей инфекцией. Предыдущее инфицирование в некоторых случаях обеспечивало лишь 50% защиты от заражения этим вариантом.

Штамм Дельта способен создавать очень быстрорастущие вспышки с прорывом в вакцинации. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что предыдущие инфекции, высокая серопозитивность и низкий охват вакцинацией являются недостаточными препятствиями для его распространения, как это было замечено в Дели, и для его сдерживания во всем мире будут нужны решительные ответные меры общественного здравоохранения,

– говорится в сообщении ученых.

Штамм коронавируса Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в 104 странах. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии, Великобритании, США и Германии.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала