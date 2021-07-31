Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что сейчас есть достаточно доказательств считать штамм Дельта таким, который распространяется быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса.

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В то же время Дельта не является более смертоносным вариантом

Безусловно, вариант Дельта – это вариант, который вызывает у нас серьезное беспокойство. Он более заразен, чем даже вариант Альфа. Есть лабораторные исследования, которые показывают, что этот штамм распространяется быстрее. В то же время мы не зарегистрировали повышенный уровень смертности,

– отметила Мария ван Керкхове.

Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан также добавил, что сейчас, несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины и в дальнейшем являются эффективным способом предотвращения заражения, в том числе против варианта Дельта, хотя и защищают от него хуже.

Вирус стал более приспособленным

Вакцины, которые одобрены ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации. Мы боремся с тем же вирусом, но с вирусом, который стал более приспособленным,

– добавил Райан.

Коротко о штамме Дельта

Впервые его зафиксировали в Индии. Сейчас штамм подтвердили в 132 странах мира.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения.

Новые исследования подтвердили опасность штамма – Дельту можно сравнить с заразностью таких болезней как ветрянка и корь.

А переносить его могут как вакцинированные, так и полностью привитые от коронавируса люди.