Штамм коронавируса Дельта не является более смертоносным, – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что вариант коронавируса Дельта не является более смертоносным, чем другие штаммы, но он значительно заразнее.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что сейчас есть достаточно доказательств считать штамм Дельта таким, который распространяется быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса.

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В то же время Дельта не является более смертоносным вариантом

Безусловно, вариант Дельта – это вариант, который вызывает у нас серьезное беспокойство. Он более заразен, чем даже вариант Альфа. Есть лабораторные исследования, которые показывают, что этот штамм распространяется быстрее. В то же время мы не зарегистрировали повышенный уровень смертности,

– отметила Мария ван Керкхове.

Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан также добавил, что сейчас, несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины и в дальнейшем являются эффективным способом предотвращения заражения, в том числе против варианта Дельта, хотя и защищают от него хуже.

Вирус стал более приспособленным

Вакцины, которые одобрены ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации. Мы боремся с тем же вирусом, но с вирусом, который стал более приспособленным,

– добавил Райан.

Коротко о штамме Дельта

Впервые его зафиксировали в Индии. Сейчас штамм подтвердили в 132 странах мира.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения.

Новые исследования подтвердили опасность штамма – Дельту можно сравнить с заразностью таких болезней как ветрянка и корь.

А переносить его могут как вакцинированные, так и полностью привитые от коронавируса люди.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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