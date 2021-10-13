Ученые из Королевского колледжа Лондона сравнили симптомы, их продолжительность, осложнения и другие показатели у двух групп детей от 12 до 17 лет: инфицированных альфа-вариантом ("британский") и дельта ("индийским").

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Исследование течения коронавируса у детей

В первую группу включили данные 276 детей, у которых подтвердился COVID-19 в конце прошлого года, когда на территории Великобритании доминировал альфа-вариант. Еще 227 детей были инфицированы весной – летом 2021 года, когда альфу вытеснил дельта-вариант.

Штаммы Дельта и Альфа одинаково опасны для детей

По оценкам ученых, клиническая картина заболевания была сходной в обеих группах детей. Независимо от варианта коронавируса большинство пациентов выздоравливали в среднем в течение 5 дней, причем старшие дети обычно болели на день – два дольше младших. Только 5 детей младшего и 22 детей старшего возраста ощущали симптомы больше 28 дней.

Симптомы и госпитализация

Симптомы COVID-19 были похожими независимо от варианта вируса:

головная боль,

слабость,

повышение температуры,

потеря обоняния или вкуса,

боль в горле,

кашель,

насморк.

Ученые обнаружили, что при заражении дельта-вариантом чаще встречались такие симптомы, как лихорадка, головокружение, озноб, воспаление глаз.

В больницу попали около 2,2% детей младшего возраста и 1,9% пациентов старшего возраста, зараженные альфа-вариантом. Среди инфицированных дельтой в лечении в стационаре нуждаются 3,5% детей младшего возраста и 1,7% – старшего.

Недавно в американском журнале акушерства и гинекологии появилось исследование медиков, в котором говорится о повышенной опасности штамма коронавируса Дельта для невакцинированных беременных женщин.