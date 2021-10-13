Штамм коронавируса Дельта не так опасен для детей, как считалось

После появления новых вариантов коронавируса и изменения его свойств у врачей и ученых появились опасения, что они могут быть более опасными для детей. Новое исследование из Великобритании еще не прошло рецензирование, однако его результаты очень обнадеживающие.

Ученые из Королевского колледжа Лондона сравнили симптомы, их продолжительность, осложнения и другие показатели у двух групп детей от 12 до 17 лет: инфицированных альфа-вариантом ("британский") и дельта ("индийским").

Также на тему: Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Исследование течения коронавируса у детей

В первую группу включили данные 276 детей, у которых подтвердился COVID-19 в конце прошлого года, когда на территории Великобритании доминировал альфа-вариант. Еще 227 детей были инфицированы весной – летом 2021 года, когда альфу вытеснил дельта-вариант.

Штаммы Дельта и Альфа одинаково опасны для детей

По оценкам ученых, клиническая картина заболевания была сходной в обеих группах детей. Независимо от варианта коронавируса большинство пациентов выздоравливали в среднем в течение 5 дней, причем старшие дети обычно болели на день – два дольше младших. Только 5 детей младшего и 22 детей старшего возраста ощущали симптомы больше 28 дней.

Симптомы и госпитализация

Симптомы COVID-19 были похожими независимо от варианта вируса:

головная боль,

слабость,

повышение температуры,

потеря обоняния или вкуса,

боль в горле,

кашель,

насморк.

Ученые обнаружили, что при заражении дельта-вариантом чаще встречались такие симптомы, как лихорадка, головокружение, озноб, воспаление глаз.

В больницу попали около 2,2% детей младшего возраста и 1,9% пациентов старшего возраста, зараженные альфа-вариантом. Среди инфицированных дельтой в лечении в стационаре нуждаются 3,5% детей младшего возраста и 1,7% – старшего.

Недавно в американском журнале акушерства и гинекологии появилось исследование медиков, в котором говорится о повышенной опасности штамма коронавируса Дельта для невакцинированных беременных женщин.