Вариант SARS-CoV-2 Дельта, который впервые зафиксировали в Индии, зарегистрировали уже в 180 странах мира. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

При этом заболеваемость коронавирусом несколько ниже, чем на прошлой неделе. Смертность также несколько замедлилась.

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За последнюю неделю (6 – 12 сентября) в мире зарегистрировали 3 931 221 случай заражения COVID-19.

Во всех регионах зарегистрировано снижение числа новых случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей, зарегистрированных во всем мире за последнюю неделю, также уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 62 546,

– говорится в сообщении ВОЗ.

Распространение штаммов коронавируса в мире

Штамм коронавируса Дельта обнаружили в 180 странах мира,

Штамм коронавируса Альфа – в 193 странах и территориях,

Штамм Бета – в 142,

Штамм Гамма – в 96.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline

Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки. Чем больше копий вируса создается, тем больше мутаций возникает. Их основная цель – выживание.

Эволюционно остаются сильнейшие варианты, которые способны противостоять иммунитету и те, которые легче инфицируют. Таким образом сильные популяции вирусов вытесняют слабых.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала