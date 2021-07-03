Дельта-вариант коронавируса уже зафиксировали в 98 странах мира. Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

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По его словам, штамм коронавирус Дельта опасен, продолжает развиваться, видоизменяться. Поэтому это требует постоянной оценки и "тщательной корректировки мер общественного здравоохранения".

Тедрос Аданом Гебреисус “Штамм Дельта "был обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется”.

Что стоит знать о штамме Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в 98 странах. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала