Больше всего инфицированных этим вариантом обнаружили в бывшем Городенковском районе. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Дмитренко.

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Где на Прикарпатье зафиксировали Дельта-штамм:

  • В бывшем Городенковском районе – 5 случаев инфицирования,
  • в Ивано-Франковске – 3,
  • в Долине – 1,
  • в Коломые – 1.

Но Дмитренко не предоставил данных о том, где эти люди могли подхватить болезнь. Также ничего не известно о состоянии пациентов.

На данный момент — это зашифрованная информация. Только начинаем ее прорабатывать. Должны изучить документацию. И лишь после выяснения всей информации сможем рассказать более подробно,
– рассказал Игорь Дмитренко.

Штамм коронавируса Дельта в Украине: что известно

  • Официально в Украине обнаружили почти 150 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта.
  • 52 из них в Тернополе. Среди больных есть мужчина в возрасте 82 года, а также 11-летний ребенок.
  • По словам главного санитарного врача страны Игоря Кузина, быстрее всего вариант Дельта распространяется в Тернопольской, Одесской областях, Киеве и в Черновцах.
  • Штамм уже давно находится на территории страны и распространяется.
  • Эпидемиологи отметили, что лишь небольшое количество больных находится в больнице. Большинство лечатся амбулаторно.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта інфографіка
Что известно о штамме коронавируса Дельта/Источник: Минздрав / инфографика 24 канала