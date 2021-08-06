Штамм коронавируса Дельта распространяется по Украине: в Ивано-Франковской области 10 больных

В Ивано-Франковской области обнаружили уже 10 пациентов с коронавирусом, инфицированных штаммом коронавируса Дельта. Несколько из них зарегистрировали в самом областном центре.

Больше всего инфицированных этим вариантом обнаружили в бывшем Городенковском районе. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Дмитренко.

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Где на Прикарпатье зафиксировали Дельта-штамм:

В бывшем Городенковском районе – 5 случаев инфицирования,

в Ивано-Франковске – 3,

в Долине – 1,

в Коломые – 1.

Но Дмитренко не предоставил данных о том, где эти люди могли подхватить болезнь. Также ничего не известно о состоянии пациентов.

На данный момент — это зашифрованная информация. Только начинаем ее прорабатывать. Должны изучить документацию. И лишь после выяснения всей информации сможем рассказать более подробно,

– рассказал Игорь Дмитренко.

Штамм коронавируса Дельта в Украине: что известно

Официально в Украине обнаружили почти 150 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта.

52 из них в Тернополе. Среди больных есть мужчина в возрасте 82 года, а также 11-летний ребенок.

По словам главного санитарного врача страны Игоря Кузина, быстрее всего вариант Дельта распространяется в Тернопольской, Одесской областях, Киеве и в Черновцах.

Штамм уже давно находится на территории страны и распространяется.

Эпидемиологи отметили, что лишь небольшое количество больных находится в больнице. Большинство лечатся амбулаторно.

От Дельта-штамма или его осложнений можно защититься лишь вакцинацией. Прививку можно сделать в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации. Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где есть более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду.

Узнать адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.



Что известно о штамме коронавируса Дельта/Источник: Минздрав / инфографика 24 канала