Вариант коронавируса Дельта, который впервые обнаружили в Индии, у женщины обнаружили во время исследования образцов в киевском Институте молекулярной биологии Национальной академии наук. Им присылают образцы больных коронавирусом, чтобы отслеживать появление штамма "Дельта" на территории области.

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Результат исследования получили 4 августа.

Заведующий отделением Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней Андрей Байбарза отметил, что пока неизвестно, где женщина подхватила болезнь. Но есть вероятность, что она инфицировалась на территории области.

Что известно о состоянии пациентки

Течение коронавируса у больной было легким и она лечилась дома. Сейчас женщина уже выздоровела.

Новые данные о штамме коронавируса Дельта:

Источник: МОЗ

В Великобритании более 90% активных COVID-пациентов инфицированы штаммом коронавируса Дельта.

Симптомы инфицированных штаммом Дельта от симптомов других больных отличаются. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1 000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала