В ECDC отметили, что этот вариант распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса. А предварительные данные указывают на то, что он может инфицировать людей, которые получили только одну дозу двухвалентной COVID-вакцины.

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В Центре сообщили, что Дельта-вариант, скорее всего, будет широко циркулировать в течение лета. А особенно среди молодых людей, которые не попадают в группы вакцинации во многих странах.

В ведомстве подчеркнули, что существующие ныне вакцины против коронавируса обеспечивают высокую защиту против варианта Дельта и его последствий. И крайне важно, чтобы вторая доза вводилась в минимально разрешенный интервал от первой дозы, чтобы ускорить скорость защиты уязвимых лиц.

В ECDC подсчитали, что около 30% людей старше 80 лет и около 40% людей старше 60 лет еще не вакцинированы в ЕС.

Штамм Дельта: что известно

Источник: Минздрав Украины

В целом этот штамм коронавируса обнаружили уже в более чем 90 странах мира. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Результаты анализа ученых из Оксфордского университета свидетельствуют, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, обеспечивают более 90% защиты от госпитализации вследствие заражения Дельта-вариантом.

По состоянию на 23 июня в Украине зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом, что вызваны новым штаммом Дельта.

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