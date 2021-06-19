Штамм из Индии передается от человека к человеку "с повышенной скоростью". Об этом во время брифинга рассказала главная сотрудница Всемирной организации здоровья Сумья Сваминатан.

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Сваминатан объяснила, что штамм Delta может стать доминирующим в мире из-за того, что значительно быстрее передается, чем другие варианты.

Этот вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что значительно легче передается от человека к человеку,

– заявила сотрудница ВОЗ.

Так, исследования показывают, что Delta примерно на 60% заразнее, чем вариант Alfa, впервые обнаруженный в Великобритании. Это при том, что британский штамм был значительно заразнее, чем штамм коронавируса из Уханя.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что индийский штамм начал мутировать. В частности сообщалось о новом варианте Delta plus.

К слову, в начале июня ВОЗ начала маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.

Новые названия вариантов COVID-19

Самые опасные варианты коронавируса:

B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,

B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,

P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma,

B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.

Варианты, к которым повышенное внимание:

B1427/B1429 (обнаружен в США) – Epsilon,

P2 (другой штамм, обнаруженный в Бразилии) – Zeta,

B1525 (еще один, обнаруженный в Британии) – Eta,

P3 (обнаружен на Филиппинах) – Theta,

B1526 (еще один, зафиксированный в США) – Lota,

B16171 (еще один, впервые зафиксированный в Индии) – Kappa.

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