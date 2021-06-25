Штамм коронавируса Дельта вдвое заразнее, чем исходный штамм вируса из китайского Уханя. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

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Она подчеркнула, что большинство вакцин против коронавируса действенны против нового варианта.

Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания,

– заявила Сваминатан.

К слову, результаты анализа ученых из Оксфордского университета свидетельствуют, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, обеспечивают более 90% защиты от госпитализации вследствие заражения Дельта-вариантом.

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Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в 92 странах. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.

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