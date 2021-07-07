Сейчас самым распространенным штаммом коронавируса остается вариант Alfa, который впервые обнаружили в Великобритании. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Статистика распространения штаммов коронавируса:

вариант B.1.1.7, то есть Alfa, зафиксировали в 173 странах и территориях,

вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки – в 122 странах и территориях,

вариант Gamma (P.1) из Бразилии – в 74 странах и территориях.

вариант Delta (B.1.617.2) – в 104.

В ВОЗ также сообщили, что за последнюю неделю (за период с 28 июня по 4 июля) в странах наблюдалось незначительное увеличение новых больных коронавирусом – 2 688 561.

Между тем количество смертей уменьшилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 53 958. Это самый низкий еженедельный показатель смертности с начала октября 2020 года.

Заболеваемость понемногу растет

На этой неделе все регионы, кроме Северной и Южной Америки, сообщили о росте заболеваемости COVID-19. Европейский регион сообщил о резком росте заболеваемости на 30%, а Африканский регион – на 23%.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю зарегистрировали в: