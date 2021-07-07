Штамм коронавируса Дельта зафиксировали в более чем 100 странах мира
Источник:ВОЗ
Штамм коронавируса B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии, зарегистрировали по меньшей мере в 104 странах и территориях. Еще 6 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.
Сейчас самым распространенным штаммом коронавируса остается вариант Alfa, который впервые обнаружили в Великобритании. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Статистика распространения штаммов коронавируса:
- вариант B.1.1.7, то есть Alfa, зафиксировали в 173 странах и территориях,
- вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки – в 122 странах и территориях,
- вариант Gamma (P.1) из Бразилии – в 74 странах и территориях.
- вариант Delta (B.1.617.2) – в 104.
В ВОЗ также сообщили, что за последнюю неделю (за период с 28 июня по 4 июля) в странах наблюдалось незначительное увеличение новых больных коронавирусом – 2 688 561.
Между тем количество смертей уменьшилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 53 958. Это самый низкий еженедельный показатель смертности с начала октября 2020 года.
Заболеваемость понемногу растет
На этой неделе все регионы, кроме Северной и Южной Америки, сообщили о росте заболеваемости COVID-19. Европейский регион сообщил о резком росте заболеваемости на 30%, а Африканский регион – на 23%.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю зарегистрировали в:
- Бразилии – 364 709 (уменьшение на 30% по сравнению с предыдущим недельным периодом),
- Индии – 312 250 (уменьшение на 11%),
- Колумбии – 204 556 (аналогично показателям прошлой недели)
- Великобритании – 161 805 (увеличение на 67%).